Adele! / Madonna vs Kylie / Olivias Windel-GateJetzt kostenlos streamen
Big Names Only
Folge 58: Adele! / Madonna vs Kylie / Olivias Windel-Gate
58 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Neue Musik von Adele? ENDLICH!?!? jLo rechnet mit Vergangenheit und Ex-Männern ab. Madonna eifersüchtig auch Kylie Minogue - was ist das los? Wir feiern 30-Jahre Wannabe - inkl Orgasmus! Klingt nach Pop-Drama? Ist es auch! Daniel&Carsten zerlegen die heißesten Schlagzeilen der Popkultur mit jeder Menge Witz, scharfen Sprüchen und garantiert ohne Samthandschuhe! Hier bekommt der Popkultur-Kosmos sein Fett weg. Reinhören lohnt sich - bevor der nächste Skandal passiert!
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!