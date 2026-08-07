Jannik Kontalis EnthüllungspodcastJetzt kostenlos streamen
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Folge 62: Jannik Kontalis Enthüllungspodcast
Carsten hat Geburtstag (34), was Daniel und Carsten zu Beginn kurz feiern, bevor es um Daniels Abend bei RuPaul in der Berliner "Uber Jazz Hall" (ehemals Verti Music Hall) geht. Vorprogramm liefern die Podcast-Kollegen von Baby Breakout, später Felix Jaehn. RuPauls Set wird kritisch besprochen: identisch mit seinem Brighton-Pride-Auftritt, angeblich Playback-Verdacht ("Kopfhörer nur am Anfang"), Gerücht über verbotene andere Drag Queens auf der Bühne sowie extreme Kühlung des Raums. Fazit: zu clean, zu poliert, Daniel verlässt die Party früh zugunsten von Disney Channel und Couch. Kurzer Exkurs zu Madonnas Pride-DJ-Set in Amsterdam (mit Stuart Price, "Love Sensation"-Moment) sowie ein Vergleich der Star-Acts bei den verschiedenen Pride-Veranstaltungen (Berlin: Sarah Connor, Amsterdam: Madonna/Kylie, Brighton: Raye). Hauptthema der Folge ist der neue Bezahl-Podcast von Jannick kontalis (On-Off-Lover von Bill Kaulitz), den Daniel für 5 € gekauft und "investigativ" ausgewertet hat. Enttäuschung darüber, dass viel altes Material recycelt wurde und der Bill-Teil kürzer ausfiel als erwartet. Diskutiert werden: Jannickkontalis' vage Aussagen zu seiner Sexualität, die Umstände des gefilmten Pool-Party-Kusses in LA (samt Verdacht, RTL habe eine Reporterin auf dem Rückflug platziert), die Frage, ob Bill Jannickkontalis bewusst als neue "Wurst" der Staffel gecastet hat, und Parallelen zu Marc Eggers' Rolle in der Vorstaffel. Ein weiterer Erzählstrang: die Anekdote von Content Creator "Paul Bunne, der auf dem Oktoberfest versucht hat, über Tom Kaulitz an Bill heranzukommen (inklusive Toiletten-Szene und Toms lakonischer Abfuhr). Daran schließt sich eine grundsätzliche Diskussion über Ehrlichkeit in Freundschaften und die "Bad Boy"-Anziehungskraft an. Am Ende positionieren sich Daniel und Carsten halb-ironisch zwischen "Team Jannick" und "Team Bill", räumen aber ein, dass niemand in dieser Reality-Welt naiv ist. Ausblick auf die nächste Folge mit großen Namen wie Ariana (Grande) und Jennifer Garner, plus Andeutung einer möglichen neuen Plattform-Kooperation.
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