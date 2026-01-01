Big Names Only
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Big Names Only
Big Names Only ist der Gossip-Podcast für alle, die es genau wissen wollen – über die ganz Großen im Business. Keine Reality-Stars. Keine Influencer. Carsten und Daniel – zwei TV-Journalisten mit Branchenerfahrung – reden jede Woche über die Namen, die wirklich zählen. Hollywood. Musik. Royals. Sport. Und die Dramen dahinter, die kein Pressesprecher verhindern konnte. Fundiert. Meinungsstark. Manchmal böse. Immer unterhaltsam.
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!