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Big Names Only

T&T Wedding + Berlin Fashion Week + More

Talk? Now!Staffel 1Folge 59vom 01.08.2026
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Folge 59: T&T Wedding + Berlin Fashion Week + More

58 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Taylor+Travis feiern DIE Hochzeit des Jahrzents - wir sind dabei - natürlich ungefragt ABER zumindest mit unseren Meinungen. Daniel berichtet von der Berliner Fashionweek - irgendwo zwischen High Fashion und "Was zur Hölle ..." Außerdem: Madonnas neues Album im gnadenlosen Check. Queen of Pop oder Krone verrutscht?! Drama, Glamour und gefährliches Halbwissen - jetzt in der neuen Folge!

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