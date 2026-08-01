T&T Wedding + Berlin Fashion Week + MoreJetzt kostenlos streamen
Big Names Only
Folge 59: T&T Wedding + Berlin Fashion Week + More
58 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Taylor+Travis feiern DIE Hochzeit des Jahrzents - wir sind dabei - natürlich ungefragt ABER zumindest mit unseren Meinungen. Daniel berichtet von der Berliner Fashionweek - irgendwo zwischen High Fashion und "Was zur Hölle ..." Außerdem: Madonnas neues Album im gnadenlosen Check. Queen of Pop oder Krone verrutscht?! Drama, Glamour und gefährliches Halbwissen - jetzt in der neuen Folge!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Names Only
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!