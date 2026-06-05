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Big Time Rush

NickelodeonStaffel 2Folge 1vom 05.06.2026
Willkommen zurück, Big Time Rush

Willkommen zurück, Big Time RushJetzt kostenlos streamen

Big Time Rush

Folge 1: Willkommen zurück, Big Time Rush

23 Min.Folge vom 05.06.2026

Zum Beginn der zweiten Staffel kehren die Jungs von 'Big Time Rush' nach einer aufregenden, erfolgreichen Tour zurück nach Los Angeles. Vor Ort müssen sie jedoch feststellen, dass sie der Alltag schneller als gedacht mit voller Wucht einholt.

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