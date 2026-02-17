Staffel 2Folge 7vom 17.02.2026
Big Time Rush
Folge 7: Big Time Streiche
21 Min.Ab 6
Es ist wieder soweit: Einer alten Tradition folgend, spielen die Jungs einander einen Tag lang Streiche. Wem als letztem kein Streich gespielt wurde, der wird 'König der Könige' und gewinnt die goldene Krone des 'König Schabernack'.
