Staffel 2Folge 5vom 17.02.2026
Big Time HalloweenJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 5: Big Time Halloween
23 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6
Es ist Halloween und alles scheint anders zu sein als sonst: James ist ein Vampir, Kendall ein Werwolf und Logan und Carlos sind Monster. Die Jungs sollen so auf einer großen Party auftreten. Es gibt jedoch ein Problem: Monsterbands sind out!
Big Time Rush
Genre:Kinder, Feiertag, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon