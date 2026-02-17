Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Time Rush

NickelodeonStaffel 2Folge 5vom 17.02.2026
Big Time Halloween

Folge 5: Big Time Halloween

23 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6

Es ist Halloween und alles scheint anders zu sein als sonst: James ist ein Vampir, Kendall ein Werwolf und Logan und Carlos sind Monster. Die Jungs sollen so auf einer großen Party auftreten. Es gibt jedoch ein Problem: Monsterbands sind out!

