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Big Time Rush

NickelodeonStaffel 2Folge 3vom 05.06.2026
Big Time Freundinnen

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Big Time Rush

Folge 3: Big Time Freundinnen

23 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6

Logan und Camille sind endlich offiziell ein Paar. Doch das Glück hält nicht lange: Im Rahmen einer Probe für eine Soap-Audition kommen sich Camille und James wieder näher. Klar, dass ein solches Geschehnis für 'Big Time Trouble' in der Band sorgt.

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