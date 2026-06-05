Staffel 2Folge 3vom 05.06.2026
Big Time FreundinnenJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 3: Big Time Freundinnen
23 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Logan und Camille sind endlich offiziell ein Paar. Doch das Glück hält nicht lange: Im Rahmen einer Probe für eine Soap-Audition kommen sich Camille und James wieder näher. Klar, dass ein solches Geschehnis für 'Big Time Trouble' in der Band sorgt.
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Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany