DER KÖNIG DER MAGIER HAT'S GESEHENJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 12: DER KÖNIG DER MAGIER HAT'S GESEHEN
23 Min.Ab 12
Asta und Sekke beobachten einen Diebstahl und sind fest entschlossen, den Täter zu schnappen. Währenddessen bekommt Yuno eine besondere Aufgabe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA