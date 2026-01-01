Black Clover
Folge 9: Wilde Tiere
23 Min.Ab 12
Asta und Noelle reisen mit Magna in das geheimnisvolle Dorf Saussy Village. Dort wartet ihre erste Mission auf die Neuzugänge. Doch zuerst sollen die beiden den Auftraggeber kennenlernen und dieser jagt ihnen einen großen Schrecken ein.
Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA