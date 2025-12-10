Audienz in der königlichen HauptstadtJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 20: Audienz in der königlichen Hauptstadt
23 Min.Ab 12
Asta und Noelle werden vom König der Magier eingeladen, um von ihrer abenteuerlichen Reise in den Dungeon zu berichten.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA