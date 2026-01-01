Die Aufnahmeprüfung der magsichen RitterordenJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 4: Die Aufnahmeprüfung der magsichen Ritterorden
23 Min.Ab 12
Im Kolosseum, kurz vor der großen Prüfung, erlaubt sich Asta einen folgenschweren Fehltritt und zieht damit die Aufmerksamkeit eines Ordensführers auf sich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA