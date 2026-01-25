Blind Frog Ranch - Die Schatzsucher von Utah
Folge vom 25.01.2026: Führungswechsel
45 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Duane Ollinger hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Deshalb übernimmt sein Sohn Chad bis auf Weiteres die Leitung der Truppe. Und welchen Plan verfolgt der neue Anführer in Utah? Das Azteken-Gold befindet sich möglicherweise direkt unter den Füßen der Schatzsucher – irgendwo unter der Erdoberfläche auf der „Blind Frog Ranch“. Aber der Eingang zur Schlüssellochhöhle könnte ein wenig außerhalb des Geländes liegen. Im vergangenen Jahr haben die Männer in der Nähe der Ranch einen Tagebau entdeckt. Diese Spur wollen die Abenteurer nun weiterverfolgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Action, Adventure, Documentary, Fiction, Entertainment
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.