Der vergrabene Schatz

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 10 vom 18.11.2024
Folge 10: Der vergrabene Schatz

41 Min. Folge vom 18.11.2024 Ab 12

Ein Casino-Manager wird tot in seinem Zuhause aufgefunden. Er scheint an einer Überdosis gestorben zu sein, doch die Tatsache, dass der Mann eine Menge Geld hinterlässt, veranlasst die Ermittler, genauer hinzusehen.

