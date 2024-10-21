Tod einer vierfachen MutterJetzt kostenlos streamen
Blood & Money
Folge 2: Tod einer vierfachen Mutter
41 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
Im Jahr 1997 geschieht in Sarasota, Florida, ein schrecklicher Mord an der 35-jährigen Sheila Bellush. Ihr Ex-Mann Allen Blackthorn engagierte einen Auftragskiller. Das Motiv: Geldgier. Die vier Kinder der Ermordeten erfahren vor Gericht jedoch endlich Gerechtigkeit.
