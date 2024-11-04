Blood & Money
Folge 5: Die fehlende Leiche
41 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Irene Silverman, eine New Yorkerin mit Herz, Verstand und einer Menge Geld, verschwindet im Jahr 1998 im Alter von 82 Jahren spurlos. Die Ermittler haben Sante Kimes und ihrer Sohn Kenneth unter Verdacht, die Witwe ermordet zu haben. Ihr Motiv: Geldgier und die Immobilie der Verstorbenen.
Blood & Money
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH