Der reiche und schöne NarzisstJetzt kostenlos streamen
Blood & Money
Folge 9: Der reiche und schöne Narzisst
42 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Ein Aufschrei geht durch die Glücksspiel-Stadt Reno, Nevada, als eine lokale Berühmtheit von einem unbekannten Scharfschützen erschossen wird. Die Ermittler decken eine Geschichte voller Gier und Rache auf, die dem Mord zugrunde liegt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Blood & Money
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH