Blood & Money

Mordmotiv Geld

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 21.08.2025
Mordmotiv Geld

Folge 4: Mordmotiv Geld

41 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12

Als zwei Männer, die im Vertrieb von Mobiltelefonen arbeiten, auf mysteriöse Weise verschwinden, arbeiten mehrere Behörden zusammen, um den Fall aufzuklären. Die Bundesstaaten übergreifende Ermittlung deckt eine blutige Verschwörung auf.

