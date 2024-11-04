Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blood & Money

Mord in Bevery Hills

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 04.11.2024
Mord in Bevery Hills

Blood & Money

Folge 6: Mord in Bevery Hills

41 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Beverly Hills im August 1989: Die Brüder Joseph und Eric Menendez geben zu, ihre Eltern ermordet zu haben. Es soll Missbrauch in der Familie stattgefunden haben. Im Jahr 2022 werden die Akten zu dem Fall noch einmal aus dem Schrank geholt. Haben die Ermittler etwas übersehen oder werden die Verurteilten ihr restliches Leben im Gefängnis verbringen?

