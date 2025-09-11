Blood & Money
Folge 7: Wenn Zweifel bleiben
41 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12
Im August 1990 werden Bonnie Hood und ihr Angestellter Rudy Manuel in Hoods Lodge in Kalifornien im Schlaf angeschossen. Rudy überlebt, während seine Chefin ihren Verletzungen erliegt. Die Ermittler decken eine schmutzige Geschichte auf, in der es um das große Geld geht.
Blood & Money
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH