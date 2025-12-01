Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 12Folge 1vom 10.12.2025
42 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Der Mord an einem Fünfjährigen hält Danny auf Trab, doch durch Maggies Hellseherei ist der Kriminalbeamte dem Täter dicht auf den Fersen. Unterdessen schlagen Wittens und Jankos Alleingänge so hohe Wellen, dass sogar interne Ermittler auf den Plan gerufen werden. Der Aufschrei der Öffentlichkeit ist groß, sodass Witten kurz davorsteht, den Dienst zu quittieren.

