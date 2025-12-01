Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 12Folge 2vom 16.12.2025
42 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Franks Festnahme eines Scheibenputzers gerät durch ein Video an die Öffentlichkeit. Da sich Bürgermeister Chase von dem Ungehorsam des Ermittlers auf den Schlips getreten fühlt, droht der Streit zwischen den beiden Männern zu eskalieren. Derweil beginnt Jamies Vertrauen in Eddie zu bröckeln. So versucht er seine Partnerin auf Schritt und Tritt zu verfolgen, um sie ihrer Lügen zu überführen.

