Body Fixers - Die Beauty Profis

sixxStaffel 1Folge 10vom 31.01.2026
Folge 10: Haarige Geheimnisse

44 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

David läuft bei seinen Freunden unter dem Spitznamen "der haarigste Hintern Liverpools". Die starke Behaarung auf seiner Rückseite hindert ihn daran, Mädchen mit nach Hause zu nehmen - höchste Zeit für eine große Portion Wachs! Christina will ihren extremen Look (fünf Brustimplantate, Lip-Filler, Extensions, Augenbrauenlifting) noch extremer machen und aussehen wie eine lebendige Comic-Figur: Jessica Rabbit.

