Body Fixers - Die Beauty Profis

Vom Punk zum Drag-King

sixxStaffel 1Folge 8vom 24.01.2026
Vom Punk zum Drag-King

Body Fixers - Die Beauty Profis

Folge 8: Vom Punk zum Drag-King

44 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

Punkerin Kat ist heute zu Gast bei den Beauty-Profis und sie hat einen ungewöhnlichen Wunsch. Kat ist Frontfrau in einer Punk-Band und möchte bei ihrem nächsten Auftritt als ihr Alter Ego performen: Richard Reckless. Die Profis machen also aus der femininen Kat einen waschechten Drag King - Gesichtsbehaarung inklusive.

