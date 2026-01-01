Neue Haare, neuer AnfangJetzt kostenlos streamen
Body Fixers - Die Beauty Profis
Folge 7: Neue Haare, neuer Anfang
43 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Leanne wünscht sich ein komplettes Umstyling mit dem Ziel femininer auszusehen. Sie denkt, dass ihr burschikoser Look und ihre kurzen Haare das ein oder andere Date verhindern. Der nächste Kunde im Pop-Up-Store hat ein Riesenproblem mit seinen Füßen - hier muss mehr passieren als nur eine Pediküre.
