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Body Fixers - Die Beauty Profis

Vom Tänzer zum Bad Boy

sixxStaffel 1Folge 9vom 03.05.2026
Vom Tänzer zum Bad Boy

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Body Fixers - Die Beauty Profis

Folge 9: Vom Tänzer zum Bad Boy

44 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Remus ist ein Landei aus Leicester, das der Ausbildung wegen in die Hauptstadt zieht. Sein Style ist für Londoner Verhältnisse ein Witz. Er hofft, dass die Body Fixers einen waschechten Hipster aus ihm machen und nebenbei seine wilde Lockenmähne bändigen werden.

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