Body Fixers - Die Beauty Profis
Folge 9: Vom Tänzer zum Bad Boy
44 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Remus ist ein Landei aus Leicester, das der Ausbildung wegen in die Hauptstadt zieht. Sein Style ist für Londoner Verhältnisse ein Witz. Er hofft, dass die Body Fixers einen waschechten Hipster aus ihm machen und nebenbei seine wilde Lockenmähne bändigen werden.
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Body Fixers - Die Beauty Profis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Copyright ist ALL3MEDIA International & © Season 1: Videorechte: Copyright ist ALL3MEDIA International, Bildrechte: Studio Lambert & all3media Int./ & © Season 2: ALL3MEDIA International