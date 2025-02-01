Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 01.02.2025: Episode 1
41 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 6
Am Hafen von Helsingborg herrscht rund um die Uhr Betrieb. Bei der Kontrolle eines Lkws aus Spanien verlassen sich die Sicherheitskräfte in dieser Folge auf ihr Bauchgefühl. Dabei landen sie einen Volltreffer. Bei einem gründlichen Check kommen jede Menge Drogen zum Vorschein. Auf dem Stockholmer Flughafen Arlanda geraten zwei wertvolle Uhren in den Fokus der Grenzschützer. Und in Göteborg stellt sich die Frage, ob eine Riesenerdschildkröte den schwedischen Zoll passieren darf. Die Art gilt als gefährdet. Deshalb prüft eine Beamtin sämtliche Dokumente.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.