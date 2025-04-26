Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 26.04.2025: Episode 2
41 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 6
Am Stockholmer Flughafen Arlanda passieren täglich Tausende Menschen den Zoll. Und die Beamten entscheiden innerhalb von Sekunden, wessen Gepäck sie genauer unter die Lupe nehmen. Dabei verlassen sie sich am Kontrollpunkt auf ihre Erfahrung. In dieser Folge trifft es einen Passagier, der besonders müde wirkt. Hat der Mann Drogen konsumiert? Auch in Trelleborg sagt das Bauchgefühl eines Grenzschützers, dass etwas nicht stimmt. Ein Fahrer aus Polen wirkt sehr nervös und verhält sich seltsam. Deshalb wird sein Vehikel am Hafen gründlich durchsucht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.