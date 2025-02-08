Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 08.02.2025: Episode 4
41 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Spürhund „Benny“ hat mit seiner sensiblen Nase etwas erschnüffelt. Daraufhin müssen ein Mann und Frau am Göteborger Flughafen ihre Taschen ausleeren. Trägt das Pärchen Drogen am Körper? In Stockholm wirkt eine Reisende sehr nervös, die mit der Maschine aus Spanien gelandet ist. Ihre Angaben zum Zweck der Reise lassen bei den erfahrenen Grenzschützern Zweifel aufkommen. Mit jeder Lüge macht sie sich noch mehr verdächtig. Und in Trelleborg kontrollieren Grenzschützer einen Lastkraftwagen aus Polen. Der Fahrer nimmt es mit der Wahrheit auch nicht so genau.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
