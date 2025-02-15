Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 6

DMAXFolge vom 15.02.2025
Episode 6

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 15.02.2025: Episode 6

41 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12

Am Stockholmer Flughafen wird das Gepäck eines Passagiers aus dem Iran gescannt. Der junge Mann führt verschreibungspflichtige Tabletten mit sich, für die er kein Rezept vorweisen kann. Und für seine Verwandten hat er obendrein Eselmist mitgebracht, der angeblich gegen Ausschlag helfen soll. Und in Göteborg geraten zwei Reisende aus Peru in den Fokus der Grenzschützer. Die Männer haben kein Rückflugticket und sie können für ihren Kurzaufenthalt in Schweden keinen plausiblen Grund angeben. Handelt es sich bei den verdächtigen Personen um Drogenkuriere?

