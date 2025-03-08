Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 08.03.2025: Episode 4
41 Min.Folge vom 08.03.2025
Keine Kleidung, keine Schuhe, kein Kulturbeutel: Stattdessen findet die Zollbeamtin in einem Koffer am Stockholmer Flughafen nur frisches Obst und Gemüse, das man aus Nicht-EU-Ländern nicht nach Schweden einführen darf. Der Passagier spricht nur arabisch, aber das ändert nichts an der Sachlage. Der Mann hätte sich vorher über die geltenden Regeln informieren müssen. Und in Helsingborg machen sich die Insassen eines Transporters durch eklatante Erinnerungslücken verdächtig. Die Reisenden haben in Deutschland eine große Menge Alkohol eingekauft.
