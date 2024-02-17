Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 17.02.2024: Episode 1
22 Min.Folge vom 17.02.2024Ab 12
Mehr als 400 Beamtinnen und Beamte sorgen auf dem Flughafen in Barcelona für Sicherheit und Ordnung. Am Gepäckband kontrollieren die Einsatzkräfte in dieser Folge von „Border Control“ eine Gruppe mutmaßlicher Zigarettenschmuggler. Am Airport in Madrid überwachen Angehörige der Guardia Civil und der Agencia Tributaria derweil Seite an Seite die ankommenden Interkontinentalflüge. Und in La Línea de la Concepción beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Dort halten Grenzschützer in der Nachtschicht mit Wärmebildkameras Ausschau nach verdächtigen Schlauchbooten.
