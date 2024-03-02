Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 02.03.2024: Episode 3
22 Min.Folge vom 02.03.2024Ab 6
Chinesische Staatsbürger brauchen für die Einreise in den Schengenraum ein Visum. Deshalb haben ein Mann und eine Frau am Flughafen Barcelona-El Prat falsche Dokumente vorgezeigt. Dem Duo droht eine Anklage wegen Identitätsdiebstahl. Dafür wandert man in Spanien für bis zu drei Jahre ins Gefängnis. Am Hafen von Algeciras prüfen Grenzbeamte unterdessen mehrere Lkws mit einer mobilen Röntgenanlage. Und in der Hauptstadt Madrid werden sechs Kanister mit Ayahuasca beschlagnahmt. Der Pflanzensud aus dem Amazonasgebiet hat eine psychedelische Wirkung.
