Jägerparadies auf RädernJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 1: Jägerparadies auf Rädern
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die Ankunft eines Texaners in voller Jagd-Montur und mit einem Anhänger voller Trophäen erregt die Aufmerksamkeit der Grenzbeamten. Drei chinesische Studenten haben ihren Kofferraum mit unverzollten Lebensmitteln vollgestopft, was sie weit mehr kosten kann als die Sachen wert sind. Das gilt auch für einen Amerikaner, der aus allen Wolken fällt, als er erfährt, dass Besitz und Konsum von Marihuana in Kanada illegal sind.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited