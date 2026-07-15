Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 8: Akuter Handlungsbedarf
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Der Spürhund schlägt bei einem nicht abgeholten Koffer aus Dubai an - und seine Nase soll recht behalten. Eine Engländerin behauptet, auf Ski-Urlaub zu sein, doch die E-mails, die sie zur Bestätigung vorlegt, sprechen eine andere Sprache.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited