Griechische NamensverwirrungJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 13: Griechische Namensverwirrung
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die Verstärkung im Inland macht zwei Drogenkuriere aus Honduras ausfindig, die illegal nach Kanada einreisten. Außerdem gibt ein Grieche insgesamt drei Kontakte mit dem Vornamen George an, was die Beamten sofort stutzig werden und an den angeblichen Urlaubsplänen des Reisenden zweifeln lässt.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited