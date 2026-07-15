Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 3: Eine tierische Ladung
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen Vancouver nehmen die Beamten einen Businessmann aus China unter die Lupe, der sehr zornig über die Aufmerksamkeit des Zolls ist. Angeblich will er nur seine Schwester besuchen ... Am Grenzübergang in Douglas erwischen die Officers eine Reisende aus Seattle, die einen schlecht gefälschten Führerschein bei sich hat. Am Pacific Highway entdecken die Beamten in einem Auto einige vierbeinige Passagiere.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited