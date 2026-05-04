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Border Patrol Neuseeland

Border Patrol Neuseeland: Katzenjammer

WELTFolge vom 04.05.2026
Border Patrol Neuseeland: Katzenjammer

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Border Patrol Neuseeland

Folge vom 04.05.2026: Border Patrol Neuseeland: Katzenjammer

22 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Unerwartete Vorfälle halten die Grenzbehörden in Atem: Eine US-Amerikanerin sorgt mit einem ungewöhnlichen Schmuggelversuch für Aufsehen, während der Zoll in einem Stofftier eine brisante Entdeckung macht. Auf See eskaliert die Situation, als Einheimische die Regeln ignorieren und die Beamten vor eine heikle Entscheidung stellen. Eine Episode voller Spannung, überraschender Wendungen und konsequenter Grenzarbeit.

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