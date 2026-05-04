Border Patrol Neuseeland: KatzenjammerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Neuseeland
Folge vom 04.05.2026: Border Patrol Neuseeland: Katzenjammer
22 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Unerwartete Vorfälle halten die Grenzbehörden in Atem: Eine US-Amerikanerin sorgt mit einem ungewöhnlichen Schmuggelversuch für Aufsehen, während der Zoll in einem Stofftier eine brisante Entdeckung macht. Auf See eskaliert die Situation, als Einheimische die Regeln ignorieren und die Beamten vor eine heikle Entscheidung stellen. Eine Episode voller Spannung, überraschender Wendungen und konsequenter Grenzarbeit.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9-11: welt