Border Patrol Neuseeland: Gefährlicher Stoff aus AfrikaJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Neuseeland
Folge vom 16.03.2026: Border Patrol Neuseeland: Gefährlicher Stoff aus Afrika
22 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Am Flughafen Christchurch gerät ein schwedischer Reisender wegen seines Gepäcks ins Visier der Behörden. Bei der Einwanderung sorgt die verstörende Geschichte eines südamerikanischen Touristen für Alarm. Währenddessen steht die Biosecurity in Dunedin vor einem Fall, welcher eher an ein Kinderbuch erinnert als an Grenzschutz: Navy, die segelnde Katze. Doch hinter der ungewöhnlichen Geschichte steckt mehr, als es zunächst scheint.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12