Border Patrol Südamerika: Auf Krawall gebürstetJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Südamerika
Folge vom 05.06.2026: Border Patrol Südamerika: Auf Krawall gebürstet
29 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Am Flughafen von Santiago de Chile stehen die Grenzschützer vor gleich mehreren Herausforderungen: Ein Haitianer verliert die Fassung, als ihm wegen fehlender Visa der Weiterflug verweigert wird. Zeitgleich sorgt eine verdächtige Lieferung aus Mexiko für Alarm bei der Zollkontrolle, und zwei junge Reisende geraten ins Visier der Sicherheitskameras, als sie ein Souvenir entwenden wollen. Drei Situationen, die zeigen, wie schnell Routine zur Bewährungsprobe wird.
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Genre:Reality, Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: welt