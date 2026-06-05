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Border Patrol Südamerika

Border Patrol Südamerika: Auf Krawall gebürstet

WELTFolge vom 05.06.2026
Border Patrol Südamerika: Auf Krawall gebürstet

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Border Patrol Südamerika

Folge vom 05.06.2026: Border Patrol Südamerika: Auf Krawall gebürstet

29 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Am Flughafen von Santiago de Chile stehen die Grenzschützer vor gleich mehreren Herausforderungen: Ein Haitianer verliert die Fassung, als ihm wegen fehlender Visa der Weiterflug verweigert wird. Zeitgleich sorgt eine verdächtige Lieferung aus Mexiko für Alarm bei der Zollkontrolle, und zwei junge Reisende geraten ins Visier der Sicherheitskameras, als sie ein Souvenir entwenden wollen. Drei Situationen, die zeigen, wie schnell Routine zur Bewährungsprobe wird.

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