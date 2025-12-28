Konflikt unter GeschwisternJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 1: Konflikt unter Geschwistern
42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
An der mexikanischen Grenze stoppt Officer Sanchez einen Pickup mit Haushaltswaren. Vier große Kupferkessel kommen den Beamten verdächtig vor. Drei junge Männer machen einen spontanen Abstecher nach Kanada, der einen von ihnen teuer zu stehen kommt. Ein sechsfacher Vater wird mit Tramadol-Tabletten erwischt, die er als Nahrungsergänzungsmittel über die Grenze schmuggeln wollte. Und: Eine Handgreiflichkeit unter Geschwistern ruft den Zoll auf den Plan ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited