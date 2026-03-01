Brisante Ware für Tante EmmaJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 8: Brisante Ware für Tante Emma
42 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Ein Verdächtiger wird an der Grenze zu Mexiko gestoppt. Der Mann gibt an, ein paar Strafzettel nicht bezahlt zu haben. Dann stellt sich heraus, dass er wegen Kindesmissbrauchs gesucht wird und flüchten wollte. Kupferkessel, die laut Aufschrift für Tante Emma bestimmt sind, haben ein auffallend hohes Gewicht. Schnell wird klar, dass in einem doppelten Boden schwarzes Heroin versteckt wurde.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited