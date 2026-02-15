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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Tödlicher Inhalt

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 6vom 15.02.2026
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 6: Tödlicher Inhalt

41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12

An der Juárez-Lincoln Bridge taucht ein Paar auf, das gerade seinen Sohn in San Antonio besucht hat. Dieser hat mit den beiden einen besonderen Fahrgast auf Reisen geschickt - Sittich Sprite. Allerdings wurde dem Vogel die Einreise nach Mexiko untersagt, da er die dortigen Hygienevorschriften nicht erfüllt. In einem Kompressor, der in einem Reisebus transportiert wird, finden die Beamten etwas, das eindeutig nicht zu den Standardteilen eines derartigen Geräts gehört.

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