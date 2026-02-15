Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 6: Tödlicher Inhalt
41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
An der Juárez-Lincoln Bridge taucht ein Paar auf, das gerade seinen Sohn in San Antonio besucht hat. Dieser hat mit den beiden einen besonderen Fahrgast auf Reisen geschickt - Sittich Sprite. Allerdings wurde dem Vogel die Einreise nach Mexiko untersagt, da er die dortigen Hygienevorschriften nicht erfüllt. In einem Kompressor, der in einem Reisebus transportiert wird, finden die Beamten etwas, das eindeutig nicht zu den Standardteilen eines derartigen Geräts gehört.
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Bossanova Limited