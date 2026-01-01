Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 2: Der 500-Dollar-Joint
42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
An der Juárez-Lincoln Bridge bereitet sich eine Eliteeinheit auf die Überstellung eines Mannes vor, der im Zusammenhang mit einem Mord gesucht wird. An der World Trade Bridge in Laredo ist Officer Trevino Crystal-Meth-Dealern auf der Spur. In Progreso fällt einem Mann, der in Mexiko gefeiert hat und wieder nach Hause in die USA will, etwas aus der Tasche, das er den Grenzschützern lieber verheimlicht hätte.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited