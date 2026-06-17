Verräterisches KassenbuchJetzt ohne Werbung streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 1: Verräterisches Kassenbuch
42 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Ein Lkw-Fahrer erregt Verdacht, als der Röntgenscan seltsame Rechtecke in seinen Kotflügeln offenbart. Zwei Rentnerinnen führen illegale Diätpillen mit sich, während ein überladener Pick-up verbotene landwirtschaftliche Erzeugnisse enthält. Eine vermisste Jugendliche behauptet, entführt worden zu sein, und ein Ehepaar transportiert Koffer mit Kartell-Symbolen. Die Zollbeamten müssen blitzschnell entscheiden: Wer ist harmlos, wer arbeitet für die Drogenkartelle?
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Unterhaltung, Reality
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Bossanova Limited