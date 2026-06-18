Fischblasen und SturmgewehreJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 4: Fischblasen und Sturmgewehre
42 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
An der US-Grenze kämpfen die Zollbeamten Tag für Tag gegen illegale Schmuggelversuche: In Eagle Pass wird ein Kurier gestoppt, dessen Lautsprecherboxen ein gefährliches Geheimnis verbergen. In Progreso nimmt die Polizei einen Mann fest, gegen den ein Haftbefehl wegen Stalking vorliegt. Und in Detroit gerät ein Autofahrer mit Cannabis und einer Waffe ins Visier der Grenzschützer.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Unterhaltung, Reality
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Bossanova Limited