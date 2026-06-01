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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Potenz zum Sparpreis

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 7vom 19.06.2026
Potenz zum Sparpreis

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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 7: Potenz zum Sparpreis

42 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

An der Grenze zwischen den USA und Mexiko stoßen die Beamten auf außergewöhnliche Verstecke und dreiste Versuche, illegale Waren über die Grenze zu bringen. Ein Bus wird durchleuchtet und gibt ein unglaubliches Geheimnis preis, während ein nervöser Reisender mit verdächtigen Medikamenten erwischt wird. Die Spürhunde schlagen an und führen zu überraschenden Funden.

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