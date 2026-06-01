Ein Chassis voller MethJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 8: Ein Chassis voller Meth
42 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
An der US-mexikanischen Grenze werden jährlich über 200.000 Tonnen Drogen beschlagnahmt. Die Grenzbeamten müssen stets wachsam sein: Eine Fahrerin wird nach einem Hinweis gestoppt - Röntgenaufnahmen zeigen verdächtige Schatten im Fahrzeugboden. Tatsächlich finden sich über 70 Kilogramm Methamphetamin im Wert von mehreren Millionen Dollar. An einer anderen Grenze wird ein Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorliegt, obwohl er behauptet, noch nie verhaftet worden zu sein.
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Bossanova Limited