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Boy Band Confidential: Eine Hollywood-Demons-Story

Glanz und Elend

TLCFolge vom 07.07.2026
Glanz und Elend

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Boy Band Confidential: Eine Hollywood-Demons-Story

Folge vom 07.07.2026: Glanz und Elend

88 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Als der Boyband-Boom der 90er langsam abflaut, versprechen mächtige Musikmanager einer neuen Generation den schnellen Weg zum Superstar – doch hinter den Kulissen geraten zahlreiche Künstler in Abhängigkeiten und mutmaßliche Ausbeutungsstrukturen. Ehemalige Mitglieder von *NSYNC, Boyz II Men, 98 Degrees und anderen Bands sprechen offen über Machtkämpfe, Drogen und extreme psychische Belastungen. Dazu erschüttern plötzliche Todesfälle die Szene und bringen legendäre Gruppen an ihre emotionalen Grenzen. Die Doku zeigt, wie der Preis von Ruhm und Erfolg für viele Boyband-Stars immer höher wurde.

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