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Boy Band Confidential: Eine Hollywood-Demons-Story

Die dunkle Seite des Ruhms

TLCFolge vom 14.07.2026
Die dunkle Seite des Ruhms

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Boy Band Confidential: Eine Hollywood-Demons-Story

Folge vom 14.07.2026: Die dunkle Seite des Ruhms

23 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 6

Geschichten kommen ans Licht, die viele Boybands beinahe zerstört hätten, und zeigen, wie fragil der Zusammenhalt hinter der perfekten Fassade wirklich war. Ehemalige Stars und Insider berichten von chaotischen Anfängen, Machtkämpfen hinter den Kulissen, heftigen Konflikten und Sängern, die plötzlich aussteigen wollten. Während der Erfolgsdruck immer weiter steigt, geraten selbst die größten Popgruppen an ihre emotionalen Grenzen. Besonders erschütternd: Eine tragische Nachricht aus dem privaten Umfeld trifft die Backstreet Boys schwer und verändert die Dynamik der Band nachhaltig.

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